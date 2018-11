Piacenza, Barlocco: "Contro la Juventus U23 sfida emozionante"

© foto di Marcello Demelia/TuttoLegaPro.com

Attraverso tuttojuve.com, in casa Piacenza, ha parlato il terzino sinistro Luca Barlocco, oggi in forza alla truppa emiliana ma di proprietà della Juventus. Squadre che domani affronterà - si intende la Juve U23 - nel posticipo della 10^ giornata del Girone A di Serie C. Il calciatore parla per prima cosa della sua esperienza alla corte di Franzini:

"Mi trovo benissimo qui con i compagni, il mister e tutta la società. Non posso davvero lamentarmi, spero di poter dare il mio contributo alla squadra. E' l'anno del centenario e vogliamo far bene, il nostro obiettivo è di vincere ogni partita e tireremo le somme alla fine dell'anno. Sarà quello il nostro bilancio. Abbiamo iniziato bene ma qualche passaggio a vuoto c'è stato. In particolare a Gozzano e in casa contro il Novara, ma tralasciando quello l'inizio di campionato è stato davvero molto buono".

La gara di domani sarà particolare per lui: "Sarà davvero strano anche perché sono un ex ma non ho mai giocato per l'Under 23 bensì per la Primavera della Juventus. Quest'anno ho svolto una settimana di ritiro a Torino e ho conosciuto quasi tutti i ragazzi, anche se gli unici che conosco davvero sono Nocchi ed Emmanuello con cui ho giocato. Sarà una sfida del tutto nuova, potrebbe essere una bella emozione".

A cospetto di un avversario indecifrabile: "Sì, la Serie C è un campionato molto fisico e più atletico dove, spesso, giochi poco a calcio. I ragazzi si stanno integrando poco a poco, anche perché il salto dalla Primavera al football dei grandi non è mai semplice per nessun calciatore. La maturità la si acquisisce col tempo e loro sono sulla strada giusta in tal senso. Zironelli? Sì, l'ho conosciuto in estate ma già negli anni prima a Mestre aveva dimostrato di voler sempre giocare palla a terra. E' un'ottima idea di calcio, molto bello per chi la osserva e per il blasone del nome Juventus".

Conclude poi rispondendo alla classica domanda, "esulterai in caso di gol": "Sarà stranissimo affrontare la Juventus nello stadio che è stato mio per due anni, per cui mi piacerebbe esultare da una parte ma dall'altra un pensiero mi direbbe di non farlo. Deciderò al momento. L'importante, però, è che dia il mio contributo alla squadra e staremo a vedere quel che succederà".