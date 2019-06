Piacenza, Bertoncini: "Col Trapani la più grande delusione della carriera"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto sulle colonne di Libertà, il difensore del Piacenza Davide Bertoncini ha espresso tutta la propria amarezza per la sconfitta nella finale playoff contro il Trapani: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte, non c'è che dire. Si tratta di una delusione molto, molto forte, probabilmente la più grande che ho mai provato nel corso della mia carriera da calciatore. Lo scontro con Corradi? Mi hanno applicato dei punti di sutura al labbro. Del contrasto con Corradi, come di tutto il resto, non ho ricordi. E' stata una botta pesante, così come è stata pesante la mazzata quando ho chiesto a chi mi circondava quale fosse stato il risultato della partita".