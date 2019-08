Piacenza, buona la risposta in Coppa. Ora c'è da puntellare la difesa

Smaltite le scorie della mancata promozione in B, il Piacenza ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione, con il match di Coppa Italia contro la Viterbese: esordio positivo, gli uomini di Franzini battono i laziali e centrano il Secondo Turno della competizione.

Un buon modo per rispondere a quelle che furono le delusioni di giugno.

La risposta della squadra - Il calcio di agosto, si sa, è sempre relativo, ma il tecnico biancorosso, nel post gara, ha sostanzialmente fatto intendere che il lavoro finora fatto è in linea con quanto si è visto, non era attesa una squadra più avanti di quello che ha mostrato sul campo. C'era inoltre qualche acciacco da fronteggiare, problemi di lieve entità, ma nel complesso la risposta è stata buona. Per smaltire i carichi di lavoro e acquisire maggiore brillantezza, ci sarà tempo più avanti.

Il punto sul mercato - Chiaro però che la rosa emiliana è ancora da completare, ed è questa un'altra delle indicazioni emerse. Il pacchetto arretrato è il reparto su cui intervenire maggiormente. Se per il terzino sinistro sembra che qualcosa si stia muovendo, un profilo under già individuato dal Ds Matteassi, ci sarà da lavorare per un centrale difensivo.