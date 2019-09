© foto di Gianni Schicchi

Il centravanti del Piacenza Daniele Cacia ha parlato dopo la vittoria sul Ravenna in cui ha trovato, per la prima volta in stagione, la via del gol e mostrato un’ottima intesa col partner Daniele Paponi: “I tifosi mi emozionano ogni volta, sopratutto quando mi stanno vicino e li ringrazio davvero di cuore. Mi hanno sempre supportato e mi hanno aiutato a sbloccarmi. Ho le spalle larghe perché sono un attaccante vecchio stampo e quando torno a casa la sera e non ho segnato sto male. Sulla palla gol che ho sbagliato mi è cascato il mondo addosso, ho commesso un errore da dilettante perché sono arrivato male sul pallone, forse convinto di aver già fatto gol e l’ho spedito fuori. - continua Cacia a Sportpiacenza.it - Ho determinate caratteristiche e lui anche, possiamo benissimo giocare insieme. Paponi è un attaccante eccezionale, almeno da Serie B, stiamo benissimo insieme e penso si sia visto”.