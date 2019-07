Piacenza, Cacia: "Giorno bello, spero di ripagare chi mi ha dato fiducia"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Daniele Cacia è tornato a casa. Il Piacenza, nella giornata di ieri ha infatti ufficializzato il ritorno in biancorosso dell'attaccante, che quest'oggi è stato presentato alla stampa, come riferisce il sito ufficiale del club:

“Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di rientrare a far parte di questa squadra, il direttore sportivo Luca Matteassi, i fratelli Gatti e il vicepresidente Roberto Pighi. Per me oggi è un giorno molto bello e sono davvero felice, ho sempre detto che avrei voluto fare questo ritorno appena possibile e spero di riuscire a ripagare la società dimostrando le mie abilità in campo. Ogni giocatore in una carriera si lega più o meno a tante società e a me è capitato di legarmi in maniera particolare e speciale al Piacenza calcio. Ho sempre vissuto la città e le persone. Io per far bene ho bisogno di adrenalina, sono un attaccante ed ho sempre vissuto con l’istinto del goal. Se rinascessi non cambierei nulla, farei sempre la stessa cosa.