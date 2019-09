© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'attaccante del Piacenza Daniele Cacia non sarà convocato per la sfida di sabato sera con il Carpi. Fin qui, niente di clamoroso, se non fosse per le motivazioni che hanno portato a questa scelta: come infatti racconta tuttoc.com, al termine de match di mercoledì con il Ravenna, il calciatore non ha citato, tra le persone da ringraziare, il presidente onorario del club Stefano Gatti, che non ha gradito la faccenda, portando la società a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del classe '83.

Come aggiunge poi liberta.it, lo screzio risalirebbe a fatti vecchi, quando il bomber non gradì qualche critica arrivata proprio dal presidente onorario; nella mattinata, Cacia e Gatti si sarebbero incontrati negli uffici della ditta del numero 1 biancorosso, ma l'incontro non ha portato a esito alcuno.