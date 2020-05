Piacenza, Cattaneo saluta: "E' difficile andare via. Ora mi rimetterò in gioco"

Una rivoluzione in corso in casa Piacenza , con tanti personaggi della recente storia biancorossa che hanno salutato o sono in procinto di farlo. Tra questi, anche il centrocampista Luca Cattaneo, che ha dato l'annuncio attraverso il suo profilo Facebook: "Come ho scritto in privato ai miei compagni, non mi piacciono gli addii.

Si creano legami cosí forti dopo una stagione calcistica che è sempre difficile andare via.

Lo so, fa parte del calcio, però voglio comunque ringraziarli per questo bellissimo "viaggio" insieme, sono stati unici.

Ringrazio i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e ringrazio la società insieme a tutto lo staff, che mi ha permesso di far parte di questa grande storia.

Adesso mi metterò in gioco ancora una volta, come ho fatto in tutta la mia carriera, pronto per una nuova, grande esperienza".