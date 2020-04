Piacenza, Della Latta: "Non credo che la Serie C riprenderà, ma in caso contrario saremo pronti"

vedi letture

Il centrocampista del Piacenza Simone Della Latta intervistato da Tuttoc.com dicendosi pessimista per quanto riguarda il ritorno in campo in questa stagione: “Credo che la Serie C non riprenderà, anche se noi ci faremo trovare pronti per ogni evenienza e per questo ci alleniamo ogni giorno e facciamo videoconferenze con il mister e il preparatore atletico. - continua Della Latta – Credo che finora il campionato della squadra sia stato in linea con il valore della squadra. Lo scorso anno siano arrivati a un passo dalla promozione, mentre quest'anno si puntava a una posizione di prestigio nei play off. Nel momento dello stop ci trovavamo al settimo posto ma con una partita in meno, quindi avremmo potuto chiudere tra il quarto e il quinto posto".