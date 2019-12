© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Dopo le parole ai microfoni di TMW da Daniele Cacia, successive al suo addio al Piacenza riguardanti problemi all'interno dello spogliatoio emiliano, attraverso le pagine di TuttoC.com arriva la risposta di Daniele Della Latta, centrocampista del Piace: "Mi sembra semplicemente un’uscita fuori luogo. Se avesse fatto dieci gol e poi fosse venuto a dire una cosa del genere, sarebbe stato un conto. Invece no. Anzi, potrei anche dire che, se avesse fatto quello che ha sempre fatto in carriera, molto probabilmente ora saremmo primi o secondi. Ma il punto non è nemmeno questo: dispiace a livello umano. È stato un grande giocatore e nessuno lo discute, ma con certe frasi mi cade a livello umano. Anche perché a Piacenza sono passati tantissimi giocatori e siamo rimasti con tutti in ottimi rapporti, anche con ragazzi che ora affrontiamo come avversari”.