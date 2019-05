Piacenza-Entella sfida a distanza per la B: si deciderà tutto oggi

© foto di Federico Gaetano

Ultimi novanta minuti in Serie C con l’ultima promozione (dopo Pordenone e Juve Stabia) diretta in Serie B ancora da assegnare. A giocarsi il posto sono Piacenza, che guida la classifica con 74 punti, e Virtus Entella, due punti dietro. Gli emiliani hanno grosse chance di festeggiare quest’oggi il ritorno in cadetteria: basterà infatti vincere contro la Robur Siena per non dover pensare a quanto accadrà in Liguria. Altrimenti basterà ottenere lo stesso risultato dell’Entella per mantenere il distacco in classifica.

Per la Virtus invece serve una vittoria contro la Cremonese e un risultato favorevole, sconfitta o pareggio dei biancorossi, da Siena. In caso di arrivo a pari punti infatti saranno i liguri a festeggiare avendo a favore lo scontro diretto con gli emiliani.