Piacenza, Franzini amaro: "Quest'anno non era destino che salissimo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza, è intervenuto ai microfoni di Raisport al termine della sconfitta di Trapani che ha sancito la promozione dei granata in Serie B: "E' andata male due volte, quest'anno non era destino che salissimo. Peccato non essere riusciti a vincere all'andata. La società è serissima ed è a postissimo: avrebbe meritato la Serie B. Bertoncini? L'impatto è stato forte ma speriamo che stia bene e che possa tornare presto con noi. Trapani? L'ambiente è bello come lo era da noi. Hanno avuto la fortuna di giocare la finale di ritorno in casa. L'anno prossimo? La botta è stata fortissima, ma la società probabilmente vorrà riprovarci l'anno prossimo".