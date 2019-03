Piacenza, Franzini: "Contento della reazione, ma brutto primo tempo"

Dopo il pareggio conquistato contro l'Arezzo, il tecnico del Piacenza Arnaldo Franzini ha detto: "Sono contento della reazione della squadra, abbiamo personalità. In effetti abbiamo giocato un brutto primo tempo, bravi però loro a non farci mai costruire dal basso l’azione e questo è il motivo per cui siamo passati al 3-5-2; per avere maggior facilità di palleggio nella costruzione dell’azione e ci siamo riusciti bene. Non è facile giocare qui in casa dell’Arezzo tant’è che in stagione nessuno ci ha mai vinto. Sono molto soddisfatto della reazione della squadra, proporre una ripresa del genere dopo un brutto primo tempo è sintomo di personalità e di una forma fisica eccellente. L’unico rammarico - chiude Franzini - è per l’eccessivo numero di imprecisioni nei passaggi che ci hanno accompagnato per tutta la gara", le sue parole riprese da SportPiacenza.