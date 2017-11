Piacenza, Franzini: "Contro la Giana non ce l'hanno fatta vincere"

"Quando perdiamo perché sbagliamo di solito lo ammetto, ma la gara di oggi (ieri, ndr) non ce l’hanno fatta vincere. Per come siamo partiti avremmo portato a casa sicuramente la vittoria. Non mi fermo a commentare l’episodio, ma se si dovesse fare sempre come oggi ci sarebbero quaranta rigori e dieci espulsioni a partita. Deve finire qui perché se no è difficile. Devono mettersi d’accordo: se voglio arbitrare all’inglese e fischiare poco durante la partita o sanzionare tutto e fischiare rigore ed espulsione tutte le volte", questo il pensiero (riportato da SportPiacenza.it) del tecnico del Piacenza Arnaldo Franzini dopo la sconfitta contro la Giana Erminio.