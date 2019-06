Piacenza, Franzini: "Due rigori netti, col VAR eravamo in B dal 4 maggio"

Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, nella conferenza post-partita a seguito dello 0-0 nell'andata della seconda finale playoff di Serie C contro il Trapani, si è soffermato sull'episodio dei due rigori non concessi agli emiliani: “Cosa volete che vi dica, dal campo sono sembrati netti. Li riguarderò in video ma ho pochi dubbi. Se ci fosse il VAR in Serie C non saremmo nemmeno qui a parlare perché andavamo in B il 4 maggio”.