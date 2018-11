Piacenza, Franzini: "Novanta minuti per cancellare la gara di Pistoia"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline

Il tecnico del Piacenza, Arnaldo Franzini, è intervenuto in conferenza stampa a poco più di ventiquattro ore dalla gara in programma domani pomeriggio, alle 16.30, al "Leonardo Garilli" contro l'Arezzo, squadra che insegue i biancorossi nella classifica del Girone A e potrebbe operare il sorpasso in caso di vittoria.

"Non si era mai presentata, fino ad ora, la necessità di dover reagire ad un momento negativo: domani giocheremo con l'obiettivo di cancellare la gara persa con la Pistoiese nella quale, nonostante la sconfitta, non abbiamo sfigurato. Ho poco da rimproverare ai miei ragazzi, dobbiamo metterci in testa il fatto che la Serie C è un campionato equilibrato, dove si può vincere o perdere con qualsiasi squadra", ha commentato l'allenatore della compagine emiliana.

Uno sguardo, infine, alla prossima avversaria: "In estate nessuno poteva pronosticare che una partita come Piacenza-Arezzo fosse la sfida tra la prima e la seconda della classifica. L'Arezzo è una squadra che gioca in modo aperto, sarà una bella partita perché loro sono dotati di giocatori giovani ed interessanti, mischiati a calciatori più esperti che in campionati di questo tipo fanno la differenza", ha concluso.