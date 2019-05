Piacenza, Franzini: "Sbolliamo delusione e resettiamo per i playoff"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza, sfumata la promozione diretta in Serie B, al termine del KO di Siena, come riportano i canali ufficiali biancorossi, ha dichiarato: "Se fossimo arrivati secondi in un altro modo, oggi si parlerebbe di un grande risultato, ovviamente così la si vede diversamente. Adesso lasciamo sbollire questa delusione, poi dovremo resettare tutto in vista dei playoff. Abbiamo ancora una possibilità di essere promossi e ce la giocheremo fino alla fine".