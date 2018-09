Piacenza, Franzini: "Siamo al blocco totale, non vedo prospettive serie"

Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, si sfoga in un'intervista a Libertà in seguito ai continui rinvii in Serie C: "È una cosa veramente incredibile: era già successo di piccoli ritardi nell'inizio di un campionato, di qualche società alle prese con problemi economici, ma qui siamo al blocco totale e non ci sono prospettive serie e concrete. Nemmeno si riesce a capire chi comanda, se sono sbagliate le norme o la loro applicazione. Di certo, ci sono state omissioni importanti. Poi non mi vengano a dire che la gente si disaffeziona", riporta Tuttoc.com.