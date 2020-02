vedi letture

Piacenza, Franzini: "Situazione richiedeva rinvio. Ma ora sarà un lavoraccio"

Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, intervenuto ai microfoni di RaiSport, ha dichiarato: "La situazione richiedeva il rinvio. Dal nostro punto di vista chiaramente è un lavoraccio, ci saranno per tre settimane partite ogni tre giorni e questa non è normale. Poi una settimana standard, quindi un nuovo turno infrasettimanale. Chiaro che come sarà complicato per noi lo sarà anche per gli altri. Siamo vicini alla cosiddetta zona rossa, il gruppo è formato da tanti ragazzi con caratteri diversi, chiaro che qualcuno è più preoccupato degli altri. L'importante è stare tranquilli e pensare ad allenarsi il meglio possibile".

"La scorsa stagione in qualcosa ha pesato in questa, anche sulle aspettative. Quest'anno non siamo quelli dello scorso torneo. Ci aspettavamo magari qualcosa in più ma ci sono state tante problematiche che si sono susseguite. Siamo distanti dalle prime posizioni, ma possiamo fare ancora bene. Speriamo di accelerare nelle ultime giornate e di ottenere un piazzamento play off migliore possibile".

"Cacia? Qualche situazione inaspettata e di sua iniziativa ha deciso di chiudere l'esperienza. Un peccato perché per noi era un giocatore importante e contavamo sul suo contributo".