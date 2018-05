Piacenza, Franzini: "Voglio centrare i playoff nazionali"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, nel presentare il match di domani, valido per il secondo turno playoff, come riportato da sportpiacenza.it, ha dichiarato: "C’è poco da dire andiamo a Monza per cercare di passare il turno, assolutamente non ci accontentiamo di quanto fatto contro la Giana. Vogliamo proseguire perché dalla fase nazionale in poi ci saranno partite diverse, andata e ritorno, siamo in fiducia e crediamo di poterci giocare le nostre carte contro tutti. Come tutte le neopromosse che fanno bene è difficile andare a vincere in casa loro. Del Monza temo più che altro il collettivo, sono una squadra ben messa in campo che ha nella difesa il suo punto di forza. Non concederanno tanti spazi, dovremo essere bravi noi a sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno".