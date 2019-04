© foto di Alessio Lamanna

Il presidente onorario del Piacenza Stefano Gatti ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto contro l'Olbia: "Aver due punti in piu dell'Entella vuol dire aver allestito una grande squadra, abbiamo fatto una grande cavalcata. Ferrari sta bene, ha avuto un piccolo problema ed abbiamo preferito non rischiarlo. Il pubblico oggi è stato grandioso, ci ha spinto contro una squadra che ha giocato alla morte. Ma ora mi aspetto di tutto. Siamo antipatici, ma ce la mettiamo tutta, vuol dire che qualcosa facciamo. A ogni modo ci siamo, domenica sarà un'altra battaglia fuori dal normale ma può succedere di tutto: loro devono vincere a tutti i costi".