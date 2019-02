Piacenza, Gatti contro Pesenti: "Non ho gradito l'esultanza polemica"

© foto di Alessio Lamanna

Il presidente del Piacenza Stefano Gatti non ha digerito l’esultanza di Massimiliano Pesenti, ex degli emiliani ora al Pisa, dopo la rete contro i biancorossi nella sfida di una settimana all’Arena Garibaldi: “La sua esultanza sotto alla tribuna dell’Arena Garibaldi, mostrando le orecchie, non l’ho affatto gradita, ha tenuto lo stesso comportamento di Andrea Razzitti di qualche anno fa e credo che quando torneranno a Piacenza da avversari, non avranno certo una accoglienza da ex indimenticati, anzi. - attacca Gatti ai microfoni di Telelibertà - Non ho capito quel gesto, soprattutto perché è stato trattato con i guanti, ha percepito il compenso accordato fino all’ultimo centesimo ed ecco il ringraziamento”.