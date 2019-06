Intervenuto ai microfoni di Telelibertà il presidente onorario del Piacenza Stefano Gatti è tornato sulla finale d’andata dei play off di Serie C contro il Trapani prendendosela con la designazione arbitrale: “Mi chiedo ancora perché sia stato spedito ad arbitrare la nostra partita proprio Amabile dopo i trascorsi dell’ultima giornata. Purtroppo diamo fastidio a qualcuno, ma non ho ancora capito perché. - continua Gatti – in ogni caso sono fiducioso per la gara di ritorno perché la squadra sarà al completo e proverà a regalarsi un traguardo che meritiamo. Avevo parlato di Serie B alcuni anni fa, in tempi non sospetti, e qualcuno mi guardò come se stessi dicendo una cosa assurda e invece eccoci qui”.