Piacenza, Gatti: "Franzini e Matteassi confermati per il prossimo anno"

Il presidente del Piacenza Marco Gatti ha parlato ai microfoni di Zona Calcio confermando tecnico e direttore sportivo per la prossima stagione in modo da dare continuità al lavoro svolto: “Franzini e Mattessi saranno al Piacenza anche nella prossima stagione, voglio precisarlo con forza e porre fine alle voci che si sono rincorse nelle ultime settimane. Credo che il gran lavoro svolto nella scorsa estate e poi a gennaio debba avere un seguito – riporta Liberta.it - e per questo non credo che si registreranno grandi stravolgimenti nella prossima finestra di mercato, ma solo aggiustamenti per migliorare il gruppo”.