Marco Gatti, presidente del Piacenza, ha rilasciato un'intervista sulle pagine di Tuttosport, per parlare del momento della sua squadra. Attestato di stima per tutto lo staff, ma soprattutto una dichiarazione importante per quanto riguarda il futuro di mister Franzini: "Sappiamo bene che il difficile inizia proprio adesso, ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, consapevoli che le ansie non devono appartenere a questo gruppo. Intanto, ci tengo a dirlo sin da ora, se Franzini e Matteassi vorranno, potranno rimanere al Piacenza fino a questo sarò il presidente, questo è certo. E il nostro tecnico, va sottolineato, pur di guidare il Piacenza in estate ha rinunciato al doppio dell'attuale stipendio che il Modena gli avrebbe garantito: una cosa del genere non si dimentica".