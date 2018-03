Piacenza, Gatti: "Pensavamo di avere una stagione meno complicata"

Turno di riposo per il Piacenza, che è scivolato così fuori dalla zona play-off pur avendo gli stessi punti, 35, della Pistoiese, che però è in vantaggio nello scontro diretto. Obiettivo che resta comunque alla portata dei biancorossi, anche se il percorso resta impervio, come confermato dal presidente Marco Gatti nell'intervista realizzata da 'Radio Sound – Stadio Sound': "Sinceramente pensavamo di riuscire ad incontrare meno difficoltà, invece è stata una stagione complicata anche perché certi giocatori non hanno dato quanto avevano dato lo scorso anno e alcuni acquisti non si sono integrati perfettamente. Abbiamo fatto un mercato importante a gennaio: sta a noi nelle prossime partite cercare di fare più vittorie possibili per posizionarci ai livelli dello scorso anno. Il problema sembra presentarsi quando incontriamo squadre che non ci danno grandi motivazioni, insomma si tratta di un discorso psicologico più che di qualità dei giocatori, su cui il mister sta cercando di trovare una soluzione".