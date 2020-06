Piacenza, idea Zauri per la panchina nella prossima stagione

È tempo di rivoluzione in casa Piacenza con l'attuale vice-presidente Roberto Pighi pronto a rilevare le quote del club dai fratelli Stefano e Marco Gatti e diventare proprietario unico del club biancorosso con i due ex soci che resterebbero come sponsor della società. Intanto è stato scelto il nuovo direttore sportivo con l'annuncio arrivato ieri di Simone Di Battista e si sta sfogliando la margherita per il tecnico della prossima stagione. L'ex Pescara Luciano Zauri sembra essere in pole per il posto come riporta La Gazzetta dello Sport.