Piacenza, il ds Matteassi: "Cacia firma nel weekend. E arriva un portiere"

© foto di Dario Raimondi

Luca Matteassi, ds del Piacenza, ha parlato delle mosse future di mercato del club emiliano a margine della conferenza di presentazione di Cattaneo. Ecco le dichiarazioni riprese da Via Emilia: "Arriverà un portiere giovane. Cacia firmerà nel weekend e Scaccabarozzi andrà a giocare in prestito in un’altra squadra. Sono davvero convinto che quella di quest’anno sarà una buona squadra: sono anche certo che daremo sempre il massimo".