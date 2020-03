Piacenza, il preparatore atletico avvisa: "Non si potrà riprendere di punto in bianco a giocare"

Un lungo, lunghissimo stop soprattutto per la Serie C, che già prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus aveva tutelato le squadre delle cosiddette zone rosse, sospendendo i Gironi A e B. Tra le squadre ferme da fine febbraio, c'è quindi anche il Piacenza.

Il cui preparatore atletico, Paolo Giordani, ai microfoni di sportpiacenza.it, ha fatto delle precisazioni: "Anche qui faccio una premessa: la salute è sacrosanta per tutti, calciatori compresi, quindi si dovrà tornare in campo solamente quando non ci saranno più pericoli. Il calcio rimane pur sempre un gioco sebbene mosso da un business importante. Nei giorni scorsi mi sono confrontato con molti colleghi e tutti siamo concordi su una cosa: il problema è che non è mai successo che una squadra si fermasse di colpo per 2-3 mesi a 10 giornate dalla fine del campionato, perciò non esiste una casistica precedente o degli esempi. Cosa accadrà a livello fisico dopo questa lunga sosta semplicemente non si può dire, si possono fare ipotesi. Non è solo questione di allenamento. C’è un aspetto psicologico che va tenuto in fortissima considerazione, i calciatori si allenano di mestiere, sono abituati a sudare tutti i giorni, a lavorare, a stare in gruppo e adesso, sebbene tutti abbiano lavori personalizzati da svolgere in casa, tutto questo non succede. C’è poi anche il caso dei contagiati che non possono fare nulla per un paio di settimane. Non si potrà riprendere di punto in bianco a giocare, ci vorranno dei giorni di allenamento prima di poter tornare sul campo e a quel punto possiamo aspettarci di tutto al di là dei valori tecnici di una squadra"