Roberto Pighi, vicepresidente del Piacenza, ha parlato del suo club attraverso il microfono di Telelibertà. Il dirigente biancorosso ha dichiarato: “La società, con le ultime novità che sono state rese note e che riguardano i quadri dirigenziali, sarebbe già pronta per lo sbarco in serie B. Sono cambiate tante cose in questi mesi e tutte hanno reso il nostro club ancora più efficiente e strutturato per affrontare il grande salto”. E ha poi aggiunto che al Piacenza ci sono un “clima splendido, giocatori serissimi e guidati da una grande educazione e pure da una buona cultura: non è così scontato nel mondo del calcio".