© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Leonardo Benedetti in questo mercato di riparazione si appresta a salutare lo Spezia, dove ha trovato poco spazio pur essendo aggregato alla prima squadra, per andare a cercare spazio e continuità in Serie C. Il classe 2000, come riferisce Il Secolo XIX, dovrebbe andare a rinforzare il Piacenza con la formula del prestito.