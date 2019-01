© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Piacenza è al lavoro per un attaccante: dopo i tanti nomi che sono circolati nelle ultime ore (non ultimi quelli di Edgar Cani e Luca Miracoli e scartata la pista Jacopo Murano), la scelta finale sembra essere ricaduta su Leonardo Perez. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com gli emiliani stanno stringendo per l'attaccante attualmente in forza al Cosenza.