Piacenza, in prova il figlio d'arte De Gregorio. Suo padre giocò nel Bari

L’attacco del Piacenza nella prossima stagione potrebbe parlare cileno. Da qualche giorno infatti è in prova con gli emiliano l’attaccante Patricio De Gregorio, classe ‘94, messosi in luce iin questa stagione con il Rocca nel campionato di Promozione (10 reti in 11 gare). Lo ha confermato il direttore generale del club Marco Scianò come riporta Messinanelpallone.it: “Ci hanno segnalato Di Gregorio, farà uno stage con noi, lo proveremo e gli daremo l’opportunità di partire in ritiro con noi. Valuteremo se saprà guadagnarsi un’opportunità nella nostra categoria o comunque potremmo provare a capire se potrà andare a giocare in qualche società a noi vicina”.

La curiosità sul calciatore cileno è che anche il padre ebbe un’occasione nel nostro calcio a cavallo degli anni ‘90 e ‘00. Pascual De Gregorio infatti vesti per due stagioni (dal 1999 al 2001) la maglia del Bari con pochissima fortuna: 11 presenze e appena tre reti all’attivo prima di tornare in patria. Chissà se al figlio toccherà una sorte migliore nel nostro calcio.