Piacenza-Juventus U23: Fagioli di casa, prima volta da ex per Del Favero

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Fagioli torna a casa, a Piacenza, sfidando i suoi ex colori. Al Garilli, questo pomeriggio (14.30), la Juventus Under 23 giocherà la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Un match che si preannuncia ostico ma interessante per testare il percorso di crescita della squadra di Fabio Pecchia. Tra i convocati c’è anche Fagioli: il fantasista classe 2001, promosso per l'occasione dalla Primavera, è tra i prospetti più interessanti del calcio italiano giovanile, un orgoglio per la Juve che lo cresce da qualche anno e per il Piacenza che gli ha visto muovere i primi passi in un campo di calcio. Per lui un finale d’anno speciale, davanti a un pubblico che difficilmente gli sarà ostile. Per Mattia Del Favero, portiere del Piacenza in prestito dalla Juventus, sarà invece la prima volta contro i colori bianconeri.