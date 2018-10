Piacenza, l'ira di Gatti: "Rinvio gare? Forse era meglio la Serie D"

© foto di Alessio Lamanna

Una situazione paradossale quella che sta vivendo il calcio italiano, ma che oggi dovrebbe conoscere la parola fine, con assemblea di Lega B e FIGC convocate. Intanto però, nella giornata di ieri, il Piacenza ha visto il rinvio della sua gara contro la Pro Vercelli, proprio poche ore prima che si dovesse giocare il match. A tal proposito, è stata dura la reazione del patron biancorosso Stefano Gatti che, in un’intervista rilasciata al quotidiano Libertà, ha commentato così l’attuale situazione: “Soltanto i costi che le società serie come la nostra devono affrontare fanno pensare ad un ambito professionistico: anche questa volta, spese sostenute inutilmente per una trasferta che ha visto coinvolte più di trenta persone. Sono letteralmente allibito ma soprattutto demoralizzato: si è ormai raggiunto il limite e mi chiedo che razza di campionato potrà svilupparsi da qui in avanti, considerando i possibili ripescaggi e i club inadempienti. Forse era meglio la serie D”.