La Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., comunica con soddisfazione di essere stata prosciolta da ogni addebito dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nel procedimento in cui era stata deferita per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della condotta del calciatore Giulio Mulas, prima della gara Virtus Entella – Lucchese del 26.03.2019.

Il club è sempre stato convinto della propria completa estraneità alla vicenda, confermata anche dall’organo Giudicante di primo grado, avendo sempre operato con lealtà, correttezza e probità.

La Società ringrazia per il lavoro svolto l’Avv. Andrea Scalco, legale del club.