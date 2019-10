Piacenza, Marco Gatti si dimette da presidente: "Decisione personale"

Nonostante la pace siglata in mattinata con Daniele Cacia, il presidente del Piacenza Marco Gatti sembra non aver digerito la contestazione subita dai tifosi e questa sera, con una mossa a sorpresa, ha annunciato le dimissioni dalla propria carica (che sarà assunta dal vice Roberto Pighi).

"Mi dispiace magari di non aver calcolato certi tasti della famiglia, per quanto riguarda la gestione sportiva non posso recriminare nulla. Ho vinto due campionato e siamo andati vicini alla Serie B, mi viene difficile trovare un difetto: - spiega l'ex numero uno biancorosso a ZonaPiacenza - ce ne saranno sicuramente, ma penso siano in abbondanza le cose positive. La cosa che mi ha fatto più gioire è stata la vittoria nel derby con la Cremonese in casa loro, erano una corazzata e noi solamente una cenerentola. Non hanno prevalso i nemici, noi ci siamo perchè io e mio fratello siamo una persona unica: daremo ancora il nostro contribuito per cercare di portare sempre più in alto questa società. Stamattina, appena arrivati in ufficio, ho informato Stefano, non mi ha detto nulla perché sono maggiorenne e vaccinato e dunque posso prendere decisioni di mia volontà. Vi chiedo di starci vicino, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Dobbiamo cercare di ricompattarci e di essere uniti perché ho grande fiducia per quest'anno: faremo un grandissimo campionato, ma ci sarà bisogno anche dei tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo".