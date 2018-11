© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Matteo Marotta, regista del Piacenza, si è raccontato al quotidiano La Libertà: "Mi trovo molto bene, si è creato un ottimo gruppo fin dal primo istante e sono nate delle belle amicizie. Posso solo parlare bene anche del mister, così della società e del direttore che mi è sembrata subito una brava persona. Per ora sta andando tutto bene, basta guardare la classifica che ci vede ancora primi. Ma sarà dura, abbiamo visto il Novara contro di noi, oltre all'Entella che per il momento sa solo vincere. Senza contare anche la Pro Vercelli o altre formazioni che si stanno rivelando agguerrite, come Pisa, Arezzo e Carrarese", riporta Tuttoc.com.