Piacenza, Masciangelo: "Col Prato dimostrazione di forza"

Pesante 4-1 in casa del Prato per il Piacenza che non conosceva successi da tre giornate. A commentare l'ottimo risultato ottenuto ci ha pensato il terzino Edoardo Masciangelo che - come riportato dai canali ufficiali del club - ha così parlato in sala stampa: "Questa vittoria ci dà ancora maggiore fiducia e consapevolezza sul fatto che siamo un'ottima squadra, abbiamo dimostrato di esserlo e dobbiamo continuare così, giocando con cattiveria agonistica e grande compattezza. Mi trovo al meglio in questo gruppo e ci tengo a ringraziare i tifosi per il grande sostegno durante tutti i novanta minuti, in ogni trasferta ci fanno sentire come se giocassimo in casa e anche per loro dobbiamo dare sempre il massimo".