Piacenza, Mattassi: "Gonzalez? Soddisfatti della rosa attuale"

Luca Matteassi, direttore sportivo del Piacenza, ha risposto dalle colonne di Liberta.it alle indiscrezioni di mercato che già circolano e che vorrebbero il club biancorosso interessato allo svincolato Pablo Gonzalez e all'esterno offensivo Tommaso Ceccarelli del Monza: “Non vedo come possano già circolare nomi e obiettivi quando manca più di un un mese all’apertura della sessione. Siamo soddisfatti della rosa attuale e soprattutto non ci sono stati incontri con la proprietà per parlare delle strategie future di mercato".