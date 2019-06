Piacenza, Matteassi: "C'è amarezza, il rigore c'era. Testa al ritorno"

© foto di Dario Raimondi

Ai microfoni di TuttoC.com è intervenuto il direttore sportivo del Piacenza Luca Matteassi commentando così la sfida contro il Trapani:

Matteassi, il giorno dopo il match di andata al "Garilli" e a mente fredda. Che partita è stata? Ve l'aspettavate così il Trapani?

"E' stata una partita complicata, combattuta e chiusa, giocata contro una squadra molto importante che fa del gioco la sua arma migliore. Il Trapani ha giocato bene come ci aspettavamo, noi siamo una squadra molto più concreta."

Furibonde polemiche negli spogliatoi dopo la direzione di gara del Signor Amabile....

"Dispiace e rammarica perché forse almeno un rigore c'era. Dico almeno. Comunque, ormai è andata e guardiamo avanti e pensiamo al ritorno in Sicilia."

Grande pubblico anche ieri sera, nonostante le tensioni finali. Il format dei playoff funziona ovunque.

"Sì, i nostri tifosi sono stati magnifici. Dico a loro che ci stanno dando una grossa mano. Bisogna stare comunque tranquilli, non è successo niente, andiamo a Trapani a cercare la vittoria".

In vista di Trapani, Bertoncini rientrerà dalla squalifica, la squadra come sta?

"Tutti rientrano a parte il lungodegente Troiani, anche Porcari sarà a disposizione. La squadra sarà al completo. Andiamo a Trapani a giocarcela"