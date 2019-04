Piacenza, Matteassi: "Daremo fastidio all'Entella fino alla fine"

Fonte: Tuttoc.com

Tra le formazioni più in forma in questo rush finale del Girone A, c'è sicuramente il Piacenza, una delle squadra che fin dall'inizio ha fatto la voce grossa viaggiando sempre nei piani altissimi della classifica. La lotta contro l'Entella è entrata nel vivo e, un punto generale della situazione, è fatto, ai microfoni di TuttoC.com, dal DS biancorosso Luca Matteassi.

Un secondo posto in solitaria a -4 dalla capolista, nel mese caldo del campionato: pesa questa responsabilità?

“Assolutamente no, per noi non è un peso ma solo una gioia, perché stiamo disputando un campionato eccezionale dietro a una formazione che avrebbe dovuto giocare il campionato di Serie B. Fino all'ultimo, però, proveremo a darle fastidio”.

Un “ultimo” relativo, il 23 ci sarà lo scontro diretto, recupero per altro dell'andata: come vivete questo periodo di transizione?

“E' vero, giochiamo il match dell'andata quando siamo prossimi alla terzultima gara del campionato, ma viviamo il tutto molto serenamente, pensando a fare quanti più punti possibili da qui al 23 aprile per stare attaccati al primo posto, ma con massima attenzione a chi ci sta dietro. Il Pisa sta facendo un ottimo girone di ritorno, sta collezionando molti punti, ma anche noi siamo sulla stessa lunghezza d'onda”.

Si guarda quindi di gara in gara, ma da qui al 23 aprile il calendario non sembra molto ostico.

“Per adesso pensiamo solo all'Arzachena. Sento comunque molte persone parlare di calendario agevolato, ma non credo sia così, perché dobbiamo poi affrontare Cuneo e Lucchese, formazioni non facili da affrontare che senza penalizzazioni sarebbero ai playoff. Anzi, faccio i complimenti alle due formazioni per come stanno reagendo alla situazione”.

Ma se non fosse primo posto e fossero playoff, come reagirebbe la squadra?

“Ai playoff ora non voglio neppure pensarci. Tutto l'ambiente pensa solo a rimanere attaccati all'Entella per centrare il primo posto, ma a ogni modo siamo sereni, perché eravamo partiti per stare più in alto possibile, non necessariamente per vincere direttamente il campionato. Ci siamo riuscendo, ma pensiamo a migliorarci ancora. Poi vedremo”.

Primo posto, quindi, appannaggio unico di Entella e Piacenza o il Pisa potrebbe dare fastidio?

“Occorre fare una premessa: se l'Entella fosse partita come tutte le altre squadre, si parlerebbe solo di 2^ e 3^ posto, ma vista la situazione è giusto credere anche in qualcosa di diverso. Noi ci proviamo. Della altre non mi piace parlare, ognuno deve guardare in casa propria, ma è vero che il Pisa fisicamente adesso sta bene e sta esprimendo un ottimo calcio. Ma anche noi siamo in forma”.