Piacenza, Matteassi: "Delusione cocente, ma non ci sono rimpianti"

© foto di Dario Raimondi

Luca Matteassi, direttore sportivo del Piacenza, a Libertà ha commentato la sconfitta contro il Trapani che ha regalato la B ai granata: "Loro, da due stagioni, hanno costruito squadre per tentare il ritorno in serie B. Credo abbiano dimostrato grandissima qualità, un bel gioco d' assieme. L' unica, magrissima, consolazione è proprio questa: non siamo usciti di scena per mano di una "squadretta" ma di una realtà davvero notevole per la serie C.

Non ci sono rimpianti, ma solo una delusione cocente e credo comprensibile per come sono andate le cose".