Piacenza, Matteassi: "Finale difficile. Complimenti a squadra e ragazzi"

© foto di Dario Raimondi

Intervistato da Viaemilianews.com il direttore sportivo del Piacenza Luca Matteassi ha parlato in vista della finale contro il Trapani che vale la promozione in Serie B: “Abbiamo fatto un ottimo campionato, ma siamo consapevoli che ciò appartiene al passato. Sarà una finale difficile per entrambe, anche perché si affrontano due grandi squadre. Penso sia logico che ci sia un po' di preoccupazione per il ritorno in trasferta, chiunque vorrebbe giocare in casa, ma è andata così e guardiamo avanti. - continua Matteassi mantenendo un profilo basso - Non voglio fare il finto prete, ma non voglio parlare di me. Sono gli altri a giudicarmi. Io devo fare solo i complimenti al mister e ai ragazzi. Hanno disputato un campionato esaltante, e anche nella doppia sfida play off contro l'Imolese hanno dato tutto. Il nostro orgoglio più grande è aver riportato oltre 9mila spettatori allo stadio. Questo vale più di tutto".