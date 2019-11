Piacenza, Matteassi: "Franzini non è in discussione, crediamo in lui"

© foto di Dario Raimondi

Qualche tensione in casa Piacenza, con mister Arnaldo Franzini punto dai tifosi. Qualche offesa di troppo al suo indirizzo, la risposta del tecnico a mezzo stampa, ma niente di così drammatico. A puntualizzare il tutto, come riferisce sportpiacenza.it, ci ha pensato il Ds biancorosso Luca Matteassi: "Il mister non è in dubbio, l’ho detto con lui, con la società e già in altre occasioni. Non c’è motivo per toccare Franzini con il quale a giugno abbiamo firmato un biennale appunto perché crediamo nel suo lavoro".