Piacenza, Matteassi: "Il mercato ha creato situazioni di disturbo"

Il direttore sportivo del Piacenza Luca Matteassi ha parlato del ritorno alla vittoria e delle voci di mercato a gennaio che hanno creato qualche problema all’interno del gruppo biancorosso: “Domenica ho visto una squadra che voleva conquistare i 3 punti a tutti i costi. E anche stavolta, come sempre, la squadra ha dato tutto per raggiungere l'obiettivo. Durante il mercato ci sono state delle situazioni di disturbo perché se ti si prospetta di andare a guadagnare di più o giocare in una squadra prima in classifica si possono avere distrazioni, ma poi bisogna prendere atto della realtà. - conclude Matteassi al quotidiano Libertà - Rimpianti? No, nessun rimpianto, gli ordini di scuderia erano chiari, difendere i giocatori che avevano richieste”.