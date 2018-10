© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Luca Matteassi, direttore sportivo del Piacenza, dagli studi di Telelibertà, ha analizzato il pari con l'Albissola: "Se avessimo condotto in porto la vittoria come era nelle nostre possibilità e a fronte della quasi nulla pericolosità degli avversari, tutti avremmo parlato di un 'Franzini fenomeno', in grado di leggere le partite alla grande. Invece è arrivato un episodio sfortunatissimo e abbiamo dovuto accontentarci del pari. Non ne farei un dramma, anche perché già mercoledì avremo una possibilità importante per rifarci al cospetto di una grande del campionato (la Carrarese, ndr)".