Sfumata all’ultima curva la promozione in Serie B il Piacenza prova a concentrarsi sui play off per realizzare un sogno a lungo cullato anche se l’amarezza è ancora tanta e la delusione difficile da smaltire come spiega a Tuttoc.com il direttore sportivo Luca Matteassi: “Dovevamo pensare a noi stessi per prima cosa e se abbiamo perso la colpa è solo nostra. Ma mi ascia amareggiato l'aver visto che ci hanno annullato un gol regolato e ne hanno invece convalidato uno alla Robur che nasceva da un fallo subito da Ferrari. Non solo, da Chiavari è poi arrivata la notizia del gol di Mancosu in netto fuorigioco. Sia chiaro, se l'Entella fosse partita al pari di tutti avrebbe vinto il campionato a mani basse, ma noi poi eravamo in vantaggio, e perdere con queste circostanze non mi va. Perdere può succedere, ma così fa veramente girare i co****ni. - conclude Matteassi – La squadra è arrabbiata e delusa, ma giovedì tornerà in campo carichi per prepararsi ai play off dove ce la giocheremo fino in fondo perché lo dobbiamo a noi stessi, alla proprietà e ai tifosi”.