Piacenza, Matteassi: "Solo un risultato contro il Monza senza fare calcoli"

Dopo la vittoria conquistata contro la Giana Erminio, il direttore sportivo del Piacenza Luca Matteassi ha detto: "Siamo riusciti a battere una squadra molto organizzata come la Giana Erminio, che non avevamo mai battuto. Siamo molto contenti, ma ora dobbiamo pensare al Monza senza parlare di mercato. I ragazzi sono entrati in campo con la giusta mentalità però non sapevano come gestirla. Erano impauriti dal fatto di dover difendere il risultato, mentre nella ripresa sono usciti alla grande, con la fame di voler passare il turno. A Monza non dobbiamo fare calcoli: c'è un solo risultato e ci prepareremo per quello".