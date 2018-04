Piacenza, Morosini: "Che dispiacere non poter aiutare i miei compagni"

Il centrocampista del Piacenza Tommaso Morosini ha parlato a Tuttoc.com del nuovo infortunio al ginocchio che lo terrà probabilmente fuori fino a fine stagione: “Mi spiace non poter giocare le prossime cinque gare coi miei compagni, perché siamo in un momento importante della stagione e aiutarli sarebbe stato importante. Sono contento che chi ha giocato al mio posto abbia fatto bene, ma è chiaro che mi spiace non poter scendere in campo. Mi piacerebbe tornare in campo per i play off anche se sarà difficile. - continua Morosini – Critiche? Siamo stati altalenanti e le critiche fanno parte del percorso e dell'ambiente che vedendo i valori della squadra non si accontenta. Le critiche non hanno inciso troppo sull'andamento della stagione. La squadra è stata costruita per fare i play off, normale che ci si aspetti sempre una prestazione convincente. In queste ultime cinque gare dobbiamo cercare di migliorare il piazzamento e prepararci alla seconda parte del campionato”.