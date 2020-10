Piacenza, negativo il nuovo ciclo di tamponi: i sei positivi restano in isolamento

vedi letture

Piacenza Calcio 1919 informa che il nuovo ciclo di tamponi, eseguito in data odierna, ha dato esito negativo sul gruppo squadra.

Restano in isolamento, come da protocollo, i sei tesserati risultati positivi al virus Covid-19 che sono in costante monitoraggio da parte dello staff medico del club biancorsosso con la collaborazione preziosa dell’AUSL di Piacenza.